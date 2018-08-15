Арбитражный суд рассмотрит иск о принудительной ликвидации «Тагилбанка» в сентябре

Арбитражный суд Свердловской области назначил дату заседания по иску ЦБ РФ о принудительной ликвидации АО «Тагилбанк». Оно должно состояться 4 сентября 2018 года. В документах отмечается, что к участию в деле в качестве третьего лица привлекут также ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО «Тагилбанк» 20 июля. По данным ЦБ, деятельность ликвидирующегося банка на протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Регулятором было установлено наличие на балансе кредитной организации имущества, учтённого по завышенной стоимости. Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка. ЦБ неоднократно применял в отношении «Тагилбанка» меры надзорного воздействия, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. Однако руководство кредитной организации так и не предприняло нужных мер по нормализации её деятельности.

Крупнейший акционер и председатель совета директоров «Тагилбанка» Алексей Чеканов заявил, что причиной отзыва лицензии у кредитной организации послужила государственная политика, направленная на сокращение числа банков.

АО «Тагилбанк» было зарегистрировано в Нижнем Тагиле 25 ноября 1991 года. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 июля 2018 года банк занимал 409-е место в банковской системе РФ. Он является участником системы страхования вкладов. Все вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право на получение 100-процентного возмещения суммы всех счетов (вкладов), но не более 1,4 млн рублей. Страховое возмещение вкладчикам выплачивает Сбербанк.