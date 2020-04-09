Аптеки Нижнего Тагила жалуются на отсутствие масок для персонала

Руководители аптек Нижнего Тагила жалуются на отсутствие масок для персонала. Работникам приходится шить маски самостоятельно.

О проблемах с масками для персонала АН «Между строк» сообщил руководитель сети «Аптека рядом», рассказав, что маски пропали с 10 марта. Теперь поставщики предлагают купить маски по 75 рублей, тогда как раньше их цена была 4 рубля.

«У нас небольшая сеть аптек, и мы не можем обезопасить своих сотрудников-фармацевтов масками. Они уже не хотят выходить на работу, и отпускать медикаменты мы не сможем! Этот вопрос когда-нибудь решится? Мы и своих сотрудников защитить не можем, которые работают напрямую с людьми, и людям продать не можем», — рассказывает собеседник АН «Между строк».

Он также добавил, что направил главе города письмо с описанием проблемы, однако пока ответа нет. В организации боятся, что маски по 75 рублей с минимальной наценкой никто покупать не станет.

О схожей ситуации рассказали сотрудники филиалов аптек «Ваше здоровье» и «Аптека 03». В этих организациях фармацевты сами шьют маски из марли и салфеток.

«Руководство обеспечило нас марлей, и сотрудники шьют маски, которые стираются, гладятся и точно так же защищают. Вообще, средства массовой информации и те же блогеры раздувают то, что не надо вообще раздувать. Потому что маски, которые, по идее, должны каждые два часа меняться, не меняются, а носятся неделями. Маска, наоборот, становится источником заражения. Но никто не будет менять каждые два часа, потому что это дорого», — рассказала заведующая аптекой «Ваше здоровье».

Напомним, в ближайшие дни в Екатеринбург прибудет первая партия гуманитарного груза из Китая, сформированного по инициативе главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, для борьбы с пандемией коронавируса. Благодаря ему больницы Свердловской и Челябинской областей получат месячный запас медицинских масок, костюмов, перчаток и других средств защиты. Что касается обеспечения других категорий уральцев средствами защиты, новой информации пока нет.

Ранее мы рассказывали о тагильской текстильной фабрике, которая перепрофилировалась и начала пошив медицинских масок по заказу областных властей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».