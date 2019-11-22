Аптеки начали предлагать россиянам покупать лекарства в кредит под 23% годовых

На фоне падения доходов населения и продаж лекарств на российском рынке впервые появилась услуга pos-кредитования в аптеках — покупателям предлагают до 300 тысяч рублей по ставке 23% годовых, пишет «Коммерсантъ».

Услуга запущена аптечной сетью «Самсон-Фарма». Как полагают в компании, кредиты на лекарства принесут сети до 10% дополнительной выручки в 2020 году. Как пояснили изданию в аптечной сети, кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется срочное лечение дорогими препаратами. Пока программа работает только в Москве.