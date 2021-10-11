​​​​​​​Апелляционный суд смягчил наказание двум осуждённым за убийство Ксении Каторгиной

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге смягчил наказание Екатерине Меньщиковой и Марату Ахметвалиеву, осуждённым за убийство 27-летней матери-одиночки Ксении Каторгиной в Екатеринбурге, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Меньщиковой снизили срок заключения с 17 до 16 лет колонии общего режима, Ахметвалиеву — с 20 лет до 19 лет и 6 месяцев особого режима. У третьего осуждённого, Михаила Федоровича, срок наказания в виде 20 лет лишения свободы в колонии особого режима остался без изменения. Федорович и Ахметвалиев по-прежнему обязаны первые пять лет провести в тюрьме.

Второй апелляционный суд рассматривал жалобу адвокатов осуждённых, поданную ими в августе 2021 года.

По версии следствия, 7 августа 2019 года все трое напали на мужчину, с которым у них ранее произошёл конфликт, во дворе его дома и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. В сентябре этого же года Ахметвалиев, Федорович и Меньщикова вывезли в коллективный сад мать Меньщиковой, били её, угрожали и вымогали у неё деньги.

В октябре они встретились с ранее незнакомой им Ксенией Каторгиной, которая продавала автомобиль Audi Q5. Во время встречи подсудимые зарезали Каторгину ножом, а тело позже скинули в колодец. Автомобиль подсудимые продали.

Свердловский областной суд озвучил приговор подсудимым 25 июня 2021 года. Федорович и Ахметвалиев должны выплатить семье убитой по 2 млн рублей, Меньщикова — 1,5 млн рублей.