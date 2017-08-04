Антон Баков предложил собрать 50 млн рублей на поддержку оппозиционера Киселёва на выборах губернатора

Предприниматель и известный уральский политик Антон Баков на своей странице в Facebook предложил собрать для кандидата в губернаторы Свердловской области Константина Киселёва 50 млн рублей на проведение кампании. По мнению Бакова, этих средств достаточно, чтобы «сформировать избирательный фонд единственного оппозиционного кандидата на этих выборах». Баков также предложил помочь Киселёву с волонтёрами.

«Этот фонд слишком маленький для нашей области, и невозможно платить из него ещё и зарплату агитаторам. Поэтому должны быть волонтёры — добровольцы, которые работают бесплатно», — написал он.

Напомним, свердловский избирком объявил о завершении регистрации кандидатов на выборы губернатора Свердловской области. В них примут участие шесть человек: врио губернатора Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат заксобрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Алексей Парфёнов (КПРФ), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселёв («Зелёные») и лидер местного отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Дмитрий Сергин. Выборы состоятся 10 сентября.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC