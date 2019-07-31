Андрей Макаревич написал песню о разгоне несогласованной акции 27 июля (ВИДЕО)

Музыкант Андрей Макаревич, известный своими оппозиционными взглядами, выложил в Facebook песню о разгоне несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.

В тексте музыкант обращается к бойцам ОМОНа, жёстко разгонявшим участников акции, и рассуждает о том, что чёрные маски нужны им на случай, если станет стыдно за свои действия.

Несогласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборы, прошёл в столице 27 июля. Во время акции протеста произошли многочисленные столкновения протестующих с сотрудниками МВД и Росгвардии, были задержаны более тысячи человек. СКР возбудил несколько уголовных дел о применении насилия к представителю власти и массовых беспорядках.