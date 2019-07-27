Более 359 человек задержали на митинге в центре Москвы (ФОТО, ВИДЕО)

На несанкционированном митинге за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, который прямо сейчас проходит на Тверской, по последним данным, задержали 359 человек. По данным ОВД-Инфо, 140 из них были задержаны ещё до начала мероприятия. В основном это были просто прохожие.

В самом начале акции была задержана Любовь Соболь. Её уже доставили в Хамовнический суд Москвы. Обвинения ей пока не предъявили.

Корреспондент ТАСС сообщил, что кто-то из толпы распылил газ — силовикам пришлось надеть противогазы.

По данным «Медиазоны», протестующие снесли ограждения, полиции пришлось пустить в ход дубинки.

Как пишет «Дождь», силовикам удалось зачистить территорию около мэрии, протестующих выдавливают в сторону Большой Дмитровки. Люди сели перед оцеплением ОМОНа и скандируют «Мы без оружия».

Как пишет «Открытая редакция», возле Тверской люди стоят в одиночных пикетах.

СМИ пишут, что боец Росгвардии ударил аккредитованную журналистку РБК. Также, по данным «Сноба», фотографа «Известий» ударили электрошокером.