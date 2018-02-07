Андрей Ленда выделил Tagilcity.ru на пиар мэрии ещё 2,5 млн рублей

МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия», курируемое руководителем аппарата администрации Андреем Лендой, объявило новую закупку услуг СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления. Победитель конкурса, который будет определён 1 марта, сможет получить за пиар местных чиновников до 2 млн 576 тысяч рублей. Как и в прошлый раз, условия закупки гарантируют городскому порталу Tagilcity.ru победу над любым СМИ Свердловской области и России.

Определение победителя закупки вновь будет осуществляться по двум критериям: цена договора и квалификация участника. При этом минимальное предложение по цене услуг не будет решающим для получения контракта — вес этого критерия составляет только 30%.

Показатели критерия «квалификация участника» не позволяют получить максимальный балл ни одному СМИ России, кроме Tagilcity.ru. Местные СМИ не смогут получить наивысшие баллы по показателям посещаемости, например 7 баллов при посещаемости более 221 тысячи уникальных пользователей. Федеральные и областные СМИ с высокой посещаемостью потеряют в конкурсе баллы по показателю «доля аудитории из Нижнего Тагила», которая должна составлять для получения максимального балла не менее 40%.

По сравнению с прошлой закупкой заказчик скорректировал и критерии оценки показателя «цитируемость ресурса» по рейтингу «Медиалогии». В августе максимальные 25 баллов можно было получить, имея в первом квартале 2017 года индекс более 60 пунктов (у Tagilcity.ru было 61,26 пункта). В новой закупке для получения максимума достаточно иметь в третьем квартале 2017 года более 20 пунктов, что, по всей видимости, связано с резким падением цитируемости Tagilcity.ru (22,51 пункта).

В конкурсной документации отмечается, что контракт будет финансироваться за счёт средств приносящей доход деятельности МАУ «АРИС». Само агентство уже несколько лет подвергается критике из-за провальной и непрозрачной работы в сфере размещения наружной рекламы, которую без конкурсных процедур долгие годы размещали только приближённые к АРИСу фирмы. Многочисленные нарушения были зафиксированы прокуратурой и антимонопольной службой, а деятельностью учреждения даже интересовалась Федеральная служба безопасности. В декабре прошлого года чиновники решили вернуть полномочия по наружной рекламе управлению муниципального имущества и даже подняли вопрос о ликвидации АРИСа, однако мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что агентство продолжит заниматься другими видами деятельности, к которым сейчас относится и работа со СМИ.

В августе 2017 года портал Tagilcity.ru получил от МАУ «АРИС» почти 1,5 миллиона рублей, контракт заканчивается 1 марта 2018 года. ООО «Фёст Медиа Инвест», в которое входит Tagilcity.ru, набрало тогда 96,8 баллов — почти столько же, сколько более именитые издания Накануне.ru (58 баллов) и «Новый день» (40,4 балла) вместе взятые. При этом конкуренты тагильского портала были готовы выполнить контракт на 150 тысяч рублей дешевле, но Tagilcity.ru обошёл их за счёт других показателей, в том числе по количеству читателей-тагильчан. При этом другие СМИ Нижнего Тагила не могли принять участие в конкурсе из-за установленных в закупочной документации барьеров.