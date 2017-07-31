Андрей Малахов уйдёт с Первого канала

Телеведущий Андрей Малахов уйдёт с Первого канала, со ссылкой на источники пишет РБК. Собеседники издания утверждают, что уход Малахова спровоцирован конфликтом внутри команды его ток-шоу «Пусть говорят». Ведущий якобы не смог сработаться с продюсером, которая вернулась в передачу после девятилетнего перерыва. Имя продюсера не приводится.

Отмечается, что сотрудники «Пусть говорят» уже переходят в ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Нынешний ведущий «Прямого эфира» Борис Корчевников стал генеральным директором телеканала «Спас» и, как пишет РБК, в конце лета уйдёт с ВГТРК. Будет ли Малахов новым ведущим «Прямого эфира», неизвестно. Сам журналист, а также представители телеканалов пока никак не прокомментировали ситуацию.

О грядущем уходе Малахова также пишет корреспондент «Настоящего времени» Егор Максимов. По словам Максимова, в студии «Пусть говорят» в Останкино уже снимают передачу Дмитрия Шепелева.

Малахов ведёт ток-шоу на Первом канале под разными названиями с 2001 года. В 2017 году он занял 30-е место в рейтинге российских знаменитостей Forbes с доходом 1,2 миллиона долларов.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС