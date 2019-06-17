«Америка, Запад загоняют огромные деньги»: пензенский губернатор назвал фейками новости о конфликте жителей села Чемодановка и цыган (ВИДЕО)

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев заявил, что с момента конфликта местных жителей и цыган в Чемодановке в социальных сетях «идёт массовое распространение ложной информации», сообщается на сайте правительства области.

Белозёрцев уточнил, что специально для борьбы с фейк-новостями в России недавно был принят закон, и власти собираются обратиться в надзорные органы, чтобы прекратить распространение «паники среди населения путём вброса откровенно недостоверных данных». Пресс-секретарь уточнила, что ведомства попросят выявить ложную информацию и, возможно, заблокировать её.

«Намеренное желание провокаторов посеять панику среди нашего населения путём вброса откровенно недостоверных данных, выдаваемых за реальные факты, должно быть оценено соответствующими органами. Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной "карты". Наша главная задача — защитить граждан и мы её выполним», — заявил Белозёрцев.

Губернатор также выступил на встрече с жителями Пензенской области, где заявил, что «фейки» распространяют при поддержке Америки и Запада. Видео встречи опубликовал YouTube-канал «Давыдов. Индекс». Губернатор заявил, что власти области начнут с этого момента публиковать официальную информацию, которую «искажать никто никогда не будет».

«У нас, к сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, есть и у нас, которые не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию. Ложную информацию загоняют сюда, как они находят телефоны? […] Вбрасывают, народ взрывается», - подчеркнул глава региона.

13 июня в селе Чемодановка произошла драка между местными жителями и представителями цыганской диаспоры. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что цыгане попытались изнасиловать женщину, за которую вступились мужчины из села. По данным полиции, в драке участвовало 10 человек, по словам жителей — более 150 человек. Из-за драки жителей с цыганами пострадало пятеро человек: двоих госпитализировали, ещё трое получили различные телесные повреждения, не представляющие угрозу для жизни.

14 июня от черепно-мозговой травмы в реанимации скончался один участник драки 1985 года рождения. После этого сотни местных жителей Чемодановки устроили народный сход и перекрыли трассу М-5 «Урал». Они потребовали выгнать цыган с территории района, так как те являются «рассадником криминала». Сотрудники полиции и ОМОНа разогнали собравшихся.

После смерти участника драки СК завёл дело об убийстве, совершённом группой людей по предварительному сговору из хулиганских побуждений, и о покушении на убийство. 15 июня в ходе расследования уголовного дела, полиция допросила более 20 свидетелей и провела 22 обыска. В общем в отделение полиции доставили 174 человек. 16 июня СМИ сообщили, что Белозёрцев запретил продавать алкоголь в селе Чемодановка, соответствующее уведомление от администрации Чемодановского сельсовета было расклеено в сельских магазинах.