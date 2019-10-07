«Альянс врачей» сообщил о планах медсестёр НИИ имени Блохина уволиться из-за низких зарплат. Ранее из НИИ массово уволились детские онкологи

Из детского отделения национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина вслед за врачами собираются уволиться медсёстры, которые жалуются на низкие зарплаты, со ссылкой на председателя «Альянса врачей» Анастасию Васильеву пишет «МБХ Медиа».

«Мы сейчас пришли в онкоцентр, и к нам спустилась медицинская сестра. Они сказали, что все будут увольняться. К нам спустились три доктора, сказали, что получают до 15 тысяч. Говорят, что им это всё надоело, они хотят возмутиться и поддержать детских онкологов. [Глава НИИ имени Блохина Иван] Стилиди узнал, что они с нами разговаривали, и их вызвал», — рассказала Васильева.

Отмечается, что медсёстры пока не написали заявления об увольнении.

Напомним, в конце сентября детские онкологи НИИ имени Блохина записали видеообращение, в котором рассказали о том, что новый руководитель института Светлана Варфоломеева «дестабилизирует работу всей онкологической службы». По словам врачей, пациенты лечатся «в ужасных условиях»: в больнице «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень, палаты переполнены». Они потребовали отстранить начальство и пригрозили увольнением, а 1 октября онкологи подали заявления об увольнении. В свою очередь Минздрав обвинил онкологов в «грубом нарушении врачебной этики». До 10 октября в центре будет работать комиссия, созданная ведомством.