Алексея Навального закидали яйцами на вокзале в Уфе

В Уфе активисты забросали яйцами политика Алексея Навального, приехавшего в город для открытия своего очередного предвыборного штаба. Об этом оппозиционер написал в своём блоге. При этом, по словам Навального, досталось не только ему, но и стоявшему рядом полицейскому.

«Приезжаешь мрачный и помятый в восемь утра на вокзал Уфы. А тут уже хеппенинг – у вагона тебя встречают человек двадцать с табличками, указывающими, что они агенты США. Бедолаге полицейскому, идущему рядом со мной, достаются и яйца – охламоны из задних рядов начинают кидать их, скрыв лица. (…) Я бы прям благодарность выписал, но не знаю кому. То ли это ”Единая Россия”, то ли это НОД моего любимца депутата Фёдорова, то ли местная администрация. Скорее всего, всё вместе с учётом того, что график передвижения там явно передают спецслужбы», – прокомментировал инцидент оппозиционер.

Открытие избирательного штаба в Башкирии пройдёт сегодня, 4 марта. Ранее офисы были открыты в Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. В Самаре Алексея Навального встретили криками «Негодяй, вали!».

25 февраля оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный открыл предвыборный штаб в Екатеринбурге. Желающего участвовать в выборах главы государства перед штабом на улице Вайнера встречали активисты движения «Антимайдан» и Национального освободительного движения (НОД). По их мнению, Навальный – агент западных спецслужб, а в выборах он участвует, чтобы устроить майдан в России. Пока шла пресс-конференция, вывеску на двери штаба кто-то успел залепить наклейкой с текстом «Представительство пятой колонны в Екатеринбурге им. Алексея Навального» и закрепить флаг США.

Несмотря на повторный приговор суда по делу «Кировлеса», политик продолжает борьбу за право участия в президентской гонке 2018 года. Уже к этому лету Навальный планирует открыть со своими сторонниками штабы в 77 регионах страны и привлечь 100 тысяч волонтёров, которые помогут ему собрать необходимые для участия в выборах подписи. Ближе к марту 2018 года оппозиционер откроет агитационный штаб в Нижнем Тагиле – вотчине «Уралвагонзавода», вставшего на защиту «путинской стабильности» в 2012-м, городе, который Алексей Навальный, по его словам, давно хотел посетить. После открытия екатеринбургского штаба политик рассказал журналисту АН «Между строк» о своём видении проблем УВЗ, внешней политике президента Навального и судьбе Крыма, страхах Кремля и вероятности революции.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Twitter.com/navalny