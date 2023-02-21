Общество

Александр Маслов назначен замглавы Верхней Салды по социальной сфере

21.02.2023 12:12
Александр Маслов назначен замглавы Верхней Салды по социальной сфере

Сегодня, 21 февраля, бывший заместитель министра физкультуры и спорта Свердловской области Александр Маслов назначен заместителем главы Верхней Салды по социальной сфере. Об этом он рассказал журналисту АН «Между строк». Накануне Маслов написал заявление по собственному желанию и покинул свой пост в министерстве. 

Александр Маслов был назначен заместителем министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта в феврале 2018 года. Ранее он занимал должность спикера гордумы Нижнего Тагила, а также был депутатом пятого и шестого созывов. Из-за конфликта с мэром Сергеем Носовым Маслову было отказано в поддержке «Единой России» на выборах депутатов НТГД седьмого созыва. В результате экс-спикер решил в выборах не участвовать. Позже в СМИ появлялась информация о том, что он может возглавить Горноуральский городской округ, однако Маслов заявлял, что не намерен бороться за пост главы ГГО. В дальнейшем его также исключили из политсовета тагильского отделения «Единой России», но сейчас Маслов остаётся членом политсовета свердловского отделения партии. Помимо работы в муниципалитете, он занимал должность генерального директора горнолыжного комплекса «Гора Белая». 

Напомним, что сейчас главой Верхней Салды является Игорь Сальников. На прошлой неделе в СМИ и Telegram-каналах появилась неофициальная информация о том, что действующий мэр в ближайшее время может уйти в отставку. Причиной называют митинг местных жителей против строительства кремниевого завода компанией «Силарус» во время публичных слушаний по проекту. Городским властям не удалось предотвратить стихийную акцию протеста, полицией были задержаны несколько активистов.

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