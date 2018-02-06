Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен заместителем областного министра

06.02.2018 12:43
Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен заместителем областного министра

Председатель Нижнетагильской гордумы шестого созыва Александр Маслов устроился на новую работу. Сегодня, 6 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его заместителем министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, сообщает источник АН «Между строк» в правительстве региона. Александр Маслов подтвердил АН «Между строк» своё назначение, к исполнению своих обязанностей он приступит со следующего понедельника, 12 февраля.

В настоящее время Леонид Рапопорт имеет двух замов: Андрея Заблицева и Якова Петрова. Ранее сообщалось, что экс-спикер, возможно, будет курировать вопросы, связанные с молодёжным спортом.

«Пока могу подтвердить только подписание указа. В ближайшее время у меня состоится встреча с министром, после которой уже можно будет говорить о тех задачах, которые будут поставлены передо мной. Нижний Тагил, конечно, тоже не забуду», прокомментировал АН «Между строк» Маслов.

Александр Маслов за время работы спикером гордумы стал одним из наиболее популярных политиков Нижнего Тагила. При этом работа в НТГД далась ему нелегко. Сначала подрывную работу против Маслова долгое время вели «креативные менеджеры» новой волны от «Уралвагонзавода» — руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда и экс-депутат гордумы Андрей Муринович. Спикеру удавалось отбиваться от их нападок за счёт доверительных отношений с экс-директором корпорации Олегом Сиенко. Однако в 2015 году У Маслова серьёзно испортились отношения с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, в том числе из-за того, что он отказался идти на открытое противостояние с областными властями. После этого градоначальник, по информации АН «Между строк», сумел убедить гендиректора УВЗ Олега Сиенко лишить спикера поста лидера тагильской ячейки единороссов. Из-за конфликта с Носовым Маслову было отказано в поддержке партии на выборах депутатов НТГД седьмого созыва. В результате экс-спикер решил в выборах не участвовать. Позже в СМИ появлялась информация о том, что экс-спикер может возглавить Горноуральский городской округ. Однако Маслов рассказал АН «Между строк», что не намерен бороться за пост главы ГГО. В дальнейшем его также исключили из политсовета тагильского отделения «Единой России», но Маслов остаётся членом политсовета свердловского отделения партии.

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