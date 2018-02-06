Экс-спикер гордумы Нижнего Тагила Александр Маслов назначен заместителем областного министра

Председатель Нижнетагильской гордумы шестого созыва Александр Маслов устроился на новую работу. Сегодня, 6 февраля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его заместителем министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, сообщает источник АН «Между строк» в правительстве региона. Александр Маслов подтвердил АН «Между строк» своё назначение, к исполнению своих обязанностей он приступит со следующего понедельника, 12 февраля.

В настоящее время Леонид Рапопорт имеет двух замов: Андрея Заблицева и Якова Петрова. Ранее сообщалось, что экс-спикер, возможно, будет курировать вопросы, связанные с молодёжным спортом.

«Пока могу подтвердить только подписание указа. В ближайшее время у меня состоится встреча с министром, после которой уже можно будет говорить о тех задачах, которые будут поставлены передо мной. Нижний Тагил, конечно, тоже не забуду», — прокомментировал АН «Между строк» Маслов.

Александр Маслов за время работы спикером гордумы стал одним из наиболее популярных политиков Нижнего Тагила. При этом работа в НТГД далась ему нелегко. Сначала подрывную работу против Маслова долгое время вели «креативные менеджеры» новой волны от «Уралвагонзавода» — руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда и экс-депутат гордумы Андрей Муринович. Спикеру удавалось отбиваться от их нападок за счёт доверительных отношений с экс-директором корпорации Олегом Сиенко. Однако в 2015 году У Маслова серьёзно испортились отношения с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым, в том числе из-за того, что он отказался идти на открытое противостояние с областными властями. После этого градоначальник, по информации АН «Между строк», сумел убедить гендиректора УВЗ Олега Сиенко лишить спикера поста лидера тагильской ячейки единороссов. Из-за конфликта с Носовым Маслову было отказано в поддержке партии на выборах депутатов НТГД седьмого созыва. В результате экс-спикер решил в выборах не участвовать. Позже в СМИ появлялась информация о том, что экс-спикер может возглавить Горноуральский городской округ. Однако Маслов рассказал АН «Между строк», что не намерен бороться за пост главы ГГО. В дальнейшем его также исключили из политсовета тагильского отделения «Единой России», но Маслов остаётся членом политсовета свердловского отделения партии.