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21 Июл 2017 17:49 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Федеральный фонд соцстраха и госпиталь Тетюхина заключат соглашение о сотрудничестве

Федеральный фонд социального страхования (ФСС) заключит с Уральским клиническим лечебно-реабилитационным центром соглашение о сотрудничестве. Прежде всего, оно будет касаться реабилитации людей, пострадавших на производстве, и с ограниченными возможностями здоровья. Об этом заместитель председателя ФСС РФ Андрей Селиванов сообщил сегодня журналистам во время экскурсии по медицинскому учреждению.

Селиванов отметил, что только в 2016 году тяжёлые травмы на производстве получили более 5 600 россиян.

«Я впервые в этом центре. Он очень современный. Мне понравилась его концепция, комплекс услуг и то оборудование, которое здесь используется. Для нас, как ФСС, этот центр очень интересен, прежде всего, тем, что здесь можно было бы восстанавливать людей, получивших травму на производстве. К каждому из таких людей наши сотрудники прикрепляют реабилитационного менеджера, который сопровождает его от момента попадания в лечебное учреждение до выхода на работу. И я вижу, что ваша база позволяет эту задачу реализовывать», – сказал Андрей Селиванов.

Вместе с руководителем отделения ФСС по Свердловской области Еленой Альшиц Андрей Селиванов осмотрел объекты первой очереди. Также обсуждались возможности введения в эксплуатацию объектов второй очереди. Например, корпуса № 6, где планировалось открыть два бассейна с четырьмя дорожками и погружными приспособлениями для людей с ограниченными возможностями, помещения для термо- и водолечения. Корпуса второй очереди уже возведены, но для их внутренней отделки, оснащения оборудованием и запуска требуется более 1,5 миллиарда рублей. Исполнительный директор центра Алексей Щелкунов выразил надежду, что в будущем ФСС примет инвестиционное участие в реализации данного проекта.  

«Интерес фонда в том, что это не новое строительство, – подчеркнул Алексей Щелкунов. – Та база, которой фонд сегодня обладает, по некоторым соображениям его не устраивает. Таких центров, как этот, на территории РФ, мало, и, конечно, он заинтересован в развитии своих мощностей. В объёмах второй очереди несколько объектов. Бриллиант нашего центра – главный реабилитационный корпус (пятиэтажное здание) и стационар на 130 койко-мест для круглосуточного пребывания, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Сейчас объекты второй очереди в одинаковой строительной готовности: сделана внешняя облицовка, подведены инженерные коммуникации. Требуется внутренняя отделка и дооснащение необходимым оборудованием, теми технологиями, которые будут интересны как раз фонду. Если вторая очередь будет реализована, то в России проявится центр, который сможет вобрать в себя все методики восстановления и реабилитации, и всё это будет сконцентрировано в одном месте».

Зампредседателя ФСС отметил, что вопрос финансирования введения в эксплуатацию объектов второй очереди «за два дня решить нельзя», так как он требует «более детальной проработки».

«Мы будем думать, что можно сделать, чтобы вместе с центром эти два корпуса завершить и использовать в интересах тех людей, которые получают травмы на производстве и которым необходима реабилитация», – сказал Андрей Селиванов.

Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле построил бывший титановый магнат Владислав Тетюхин. В больницу филантроп вложил почти всё своё состояние – более 3,3 миллиарда рублей. Мощности центра рассчитаны на 10-12 тысяч операций в год, но из-за нехватки федеральных квот госпиталь загружен всего на 45%. Главная трудность заключается в том, что сегодня такие квоты могут получать только государственные или муниципальные учреждения, в то время как центр Тетюхина частно-государственный. О проблемах госпиталя было доложено президенту Владимиру Путину 25 ноября 2015 года во время его визита в Нижний Тагил, однако в дальнейшем это не принесло медицинскому центру большой пользы. Сейчас деятельность учреждения убыточна, на его содержание ежегодно требуется порядка одного миллиарда рублей.

Агентство новостей «Между строк»

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