Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освободились из колонии в Белгородской области, пишет РИА Новости.

Незадолго до освобождения журналисту одного из изданий, который вместе с коллегами ожидал освобождения футболистов, отчим Александра Кокорина наехал на ногу, пишет проект «Подъём». Корреспондент подбежал к автомобилю, желая рассмотреть находившихся в нём людей, вероятно являющихся родственниками кого-то из футболистов. В этот момент машина наехала ему на ступни. Журналисту вызвали скорую помощь.

Напомним, Кокорин и Мамаев попали под суд из-за того, что в октябре 2018 года вместе с друзьями приняли участие в двух драках. В одной из них пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, в другой — чиновник Минпромторга Денис Пак.

В июне суд признал футболистов виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью. Они получили около полутора лет лишения свободы, при этом им зачли срок пребывания в СИЗО из расчёта день ареста за полтора в колонии. В начале сентября суд разрешил Кокорину и Мамаеву выйти по УДО.