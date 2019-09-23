Александр Друзь вернётся в «Что? Где? Когда?»

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь вернётся в программу, сообщается на сайте производителя шоу.

«Телекомпания "Игра-ТВ", учитывая принесённые Александром Друзем извинения и в связи с тем, что прошло достаточно времени, приняла решение о возвращении Александра Друзя в Клуб. Однако до конца сезона Александр Друзь играть не будет», — говорится в сообщении.

В феврале этого года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа: тот якобы предлагал отдать часть выигрыша в передаче в обмен на правильные ответы. Друзь же заявил, что инициатором сделки был Бер. В итоге их обоих отстранили — Друзя от участия в «Что? Где? Когда», а Бера от работы в «Кто хочет стать миллионером». Позднее Друзь извинился за конфликт.

Александр Друзь играет в «Что? Где? Когда?» с 1981 года.