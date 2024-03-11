Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о результатах расследования уголовного дела о вырубке леса на Ленёвке

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту вырубки леса вблизи Ленёвского водохранилища под Нижним Тагилом. Глава СК обратил внимание на ситуацию после обращения местной жительницы, обеспокоенной ухудшением экологической обстановки в этом районе, сообщили в ведомстве.

Напомним, поручение возбудить уголовное дело о вырубке леса на Ленёвке Бастрыкин дал в конце января 2024 года из-за многочисленных комментариев и публикаций в соцсетях. Годом ранее, в апреле 2023-го, он уже ставил ситуацию с вырубкой леса под строительство щебёночного карьера на личный контроль после жалоб общественников, однако ни к каким реальным результатам это не привело.

Известно, что уголовное дело, о котором идёт речь, было возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Статья предусматривает ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ, а также лишения свободы до двух лет. Отметим, после того как поручение Бастрыкина получило огласку, склады вырубленной на участке древесины, расположенные недалеко от деревни Анатольской, загорелись. На момент публикации неизвестно, что стало причиной возгорания.

Запустить карьер по добыче щебня в районе Ленёвки планировало ООО «Тагильский щебень», но из-за поднявшейся шумихи весной прошлого года проект так и не был реализован. Позже выяснилось, что на тот момент, когда вырубка леса уже велась, компания не имела полного пакета разрешительных документов, однако никто из причастных к уничтожению деревьев так и не понёс наказания. По итогу следственных проверок ни в прокуратуре, ни в СК возбуждать уголовные дела не стали. С недавнего времени лесорубы в районе Ленёвки вновь активизировались, что вызвало новый поток недовольства общественников. Последние пару месяцев в пабликах во «ВКонтакте» местные жители активно делятся кадрами интенсивного движения гружёных лесовозов в районе предполагаемого карьера.

В конце февраля 2024 года стало известно, что неравнодушные жители Нижнего Тагила и ГГО создали петицию против строительства щебёночного карьера и приступили к активному сбору подписей. За три дня под документом оставили свои подписи около 2 тысяч человек.