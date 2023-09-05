Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за отключения отопления в одном из домов в посёлке под Нижним Тагилом

Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жильцов одного из домов в п. Зональный Свердловской области, сообщается на странице Информационного центра СКР.

«К председателю СК России поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств отсутствия теплоснабжения в жилых помещениях в посёлке Зональный Свердловской области. Более трёх лет назад органы местного самоуправления ликвидировали централизованную котельную, приняв решение об обеспечении собственников квартир газовыми котлами, которое впоследствии было отменено. В результате жильцы были вынуждены их приобрести и установить самостоятельно. Однако из-за нарушений в проектной документации только в 42 жилых помещениях из 122 смогли установить систему отопления», — говорится в сообщении.

В региональном следственном управлении по данному факту проведена процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.