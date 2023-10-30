Александр Бастрыкин дал указание начать проверку из-за отключения воды и отопления в посёлке Новоасбест

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать процессуальную проверку по обращению о нарушении прав жителей посёлка Новоасбест Свердловской области, сообщили в СКР.

«К председателю СК России Александру Бастрыкину в его приёмную во “ВКонтакте” поступило обращение о нарушении прав жителей посёлка Новоасбест Свердловской области. Более месяца назад в населённом пункте начато проведение работ по замене водопроводной сети, которые до настоящего времени не завершены. В результате подача воды в частные домовладения не осуществляется, а в многоквартирных домах отсутствует отопление. При этом подвоз питьевой воды не организован, из-за чего жители, в том числе пенсионеры, испытывают значительные неудобства. Неоднократные обращения в уполномоченные инстанции результатов не принесли», — отмечают в ведомстве.

Также Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить об установленных в ходе проведённых проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о её результатах. Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Напомним, что ремонт ведётся в рамках программы модернизации коммунальных сетей в муниципалитетах, которую в конце марта 2023 года утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Программа рассчитана на два года и предполагает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на сумму более 8 млрд рублей. В программе участвуют 45 муниципалитетов региона, в том числе посёлок Новоасбест.