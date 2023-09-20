Агентство новостей «Между строк» стало победителем регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», который проводит Торгово-промышленная палата.

Тагильское СМИ победило в номинации «Лучший интернет-проект о предпринимателях города».

В 2022 году АН «Между строк» совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) реализовало проект «PRO бизнес». Мы написали истории о 30 предпринимателях Нижнего Тагила — тех, кто с нуля создал своё дело, добился успеха и вносит вклад в развитие города и региона.

Диплом победителя нам вручил сегодня, 20 сентября, президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов в ходе пресс-завтрака с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей СМИ.