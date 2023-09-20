Общество

Агентство новостей «Между строк» стало победителем регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

20.09.2023 16:26
Агентство новостей «Между строк» стало победителем регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

Агентство новостей «Между строк» стало победителем регионального этапа XXIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России», который проводит Торгово-промышленная палата.

Тагильское СМИ победило в номинации «Лучший интернет-проект о предпринимателях города». 

В 2022 году АН «Между строк» совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) реализовало проект «PRO бизнес». Мы написали истории о 30 предпринимателях Нижнего Тагила — тех, кто с нуля создал своё дело, добился успеха и вносит вклад в развитие города и региона. 

Диплом победителя нам вручил сегодня, 20 сентября, президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов в ходе пресс-завтрака с участием главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и представителей СМИ.

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