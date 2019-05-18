«Аэрофлот» опроверг нарушение инструкций экипажем сгоревшего Superjet-100

В «Аэрофлоте» сообщили, что экипаж сгоревшего в Шереметьево Superjet-100 не нарушал инструкций. Закрылки были в положении, соответствующем посадочной процедуре и имевшимся проблемам с системой, отмечают в компании. Ввиду отсутствия устойчивого пробега у самолёта Sukhoi Superjet 100 выпуск интерцепторов (механизм, уменьшающий подъёмную силу на крыле. — Прим. ред.) во время происшествия был невозможен.

«По процедуре сначала включается реверс, а затем уже на устойчивом пробеге по взлётно-посадочной полосе выпускаются интерцепторы», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что требования к нормам лётной годности для сертификации самолётов составлены таким образом, чтобы при любом развитии событий предотвратить ухудшение ситуации до катастрофической.

Ранее «Коммерсантъ» и РИА Новости со ссылкой на отчёт Росавиации сообщали, что отключение электропитания из-за удара молнии в нос самолёта не было само по себе критической ситуацией, к дальнейшему появлению жертв привели ошибки пилотов. Перед приземлением они резко разогнали самолёт и одновременно опустили нос воздушного судна, уточняли источники СМИ.

Самолёт Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», который следовал из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером вернулся в Шереметьево и совершил жёсткую посадку после 28 минут полёта. Лайнер был поражен грозовым разрядом через 15 минут после взлёта. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Десять человек пострадали, они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.