Адвокат рассказала о шести уголовных делах об избиениях в ярославских колониях

По факту избиений заключённых в ярославских колониях № 1 и № 8 возбуждено шесть уголовных дел, со ссылкой на юриста фонда «Общественный вердикт», адвоката потерпевших Ирину Бирюкову пишет ТАСС.

По её словам, потерпевшими признаны пятеро заключённых: Евгений Макаров, Степан Нуждин, Артур Гукосян, а также осуждённые Тарновский и Николаев, имена которых не уточняются. Уголовные дела возбуждены по каждому потерпевшему. Она добавила, что уголовные дела объединены в одно производство.

19 сентября «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославской области завели второе уголовное дело об избиении осуждённого Евгения Макарова. Новое дело связано с избиением заключённого сразу после его перевода из ИК-1 в ИК-8 в декабре 2017 года.

Напомним, в июле 2018 года «Новая газета» опубликовала видео о пытках Макарова в ярославской колонии №1. После этого Следственный комитет завёл уголовное дело, в результате 17 сотрудников колонии отстранили от работы, 11 из них арестовали. В августе после публикации ещё одного видео пыток заключенных было возбуждено новое уголовное дело.