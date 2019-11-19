Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки профессора Соколова рассказал о версии влияния полнолуния в момент убийства

Адвокат Олега Соколова Александр Почуев рассказал, что защита рассматривает версию влияния полнолуния на доцента СПбГУ в момент убийства, в котором его обвиняют, пишет ТАСС.

«Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — заявил Почуев.

Всего у защиты «версий событий более десятка, начиная от убийства и вплоть до мистических».

Почуев также рассказал о ЧП, произошедшем накануне, когда Соколов во время следственного эксперимента попытался покончить с собой, но был остановлен сотрудниками полиции.

«Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого», — добавил он.

Напомним, 9 ноября из воды возле набережной реки Мойки достали 63-летнего преподавателя СПбГУ Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке. Его обвинили в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и 11 ноября арестовали на два месяца. В этот же день СПбГУ уволил Соколова «за аморальный поступок».