Администрация Нижнего Тагила закупит букеты цветов на 300 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила закупит букеты и корзины цветов на 300 тысяч рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик должен будет предоставлять свои услуги по оформлению букетов до 20 ноября 2023 года. Доставка цветов также ложится на плечи исполнителя заказа.

Преимущественно мэрии нужны букеты из семи или девяти хризантем, но также будут заказывать розы и герберы. Должны быть добавлены декоративные мелкоцветные растения, зелень и упаковка. Помимо букетов, флористы будут оформлять цветы в корзины. Стоимость одной розы, по расчётам мэрии, составит почти 137 рублей, хризантемы — около 220 рублей, гвоздики — 62 рубля. Самый дорогой букет может обойтись мэрии почти в 4300 рублей, а самый дешёвый — в 1600 рублей.

В контракте указано, что цветы должны быть свежими, неподкрашенными, без искусственных декоративных элементов, в бутонах или полуроспуске. Также они должны сохранять товарный вид не менее чем трое суток с момента доставки. Букеты будут вручать в администрации города на различных мероприятиях. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе — 27 марта.