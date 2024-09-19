Администрация Нижнего Тагила расторгает контракт с подрядчиком за сорванные сроки ремонта моста на улице Космонавтов

В Нижнем Тагиле мэрия снова расторгает контракт с недобросовестным подрядчиком. На этот раз свои обязательства не смогла выполнить пермская компания «Строй Проект», сообщает ИА «Все новости».

Весной 2024 года «Строй Проект» получил тендер стоимостью 30,2 млн рублей на реконструкцию Олимпийского моста на улице Космонавтов. Но к середине сентября строители не выполнили условия договора. Подрядчик должен был укрепить опоры и балки, заделать трещины, покрасить опоры и привести в порядок русло реки под мостом.

«Планируется расторжение действующего контракта в связи с неисполнением в сроки подрядчиком работ по усилению колонн. Частично там закрытие будет порядка 17 млн рублей, но оставшаяся сумма, вероятнее всего, будет перенесена на следующий год», — сообщил на профильной думской комиссии вице-мэр по горхозяйству Егор Копысов.

Ещё в середине лета Служба заказчика горхозяйства предъявляла претензию к организации за несвоевременность выполнения работ по графику на сумму 456 тысяч рублей. Подрядчик не предоставил документы по выполненным работам на двух этапах строительства. Власти города не смогли оценить объём и качество проделанной работы.

Организация «Строй Проект» имеет репутацию проблемного подрядчика. Из 46 тендеров на 388 млн рублей 12 договоров были расторгнуты по разным причинам.

Отметим, что в августе 2024 года мэр города Владислав Пинаев решил расторгнуть контракт со строителями моста через Тагильский пруд, компанией «АльмакорГрупп». Также мэрия расторгла контракт с компаниями «Уралстроймонтаж» и ООО «Стройгаз-НТ», которые выполняли работы по ремонту улицы Октябрьской Революции.