Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на изготовление сувениров за 476 тысяч рублей

Сегодня, 2 мая, мэрия Нижнего Тагила разместила тендер на изготовление и поставку сувенирной продукции. Начальная стоимость контракта оценивается в 476 667 рублей. Подрядчик должен изготовить несколько видов сувенирной продукции с символикой Нижнего Тагила по заданному дизайну. В списке пять позиций: зонт-трость, автоматический зонт, внешний аккумулятор (power bank), термокружка и рюкзак-треугольник.

Основным требованием к продукту является зелёный цвет (по согласованию с заказчиком), размещение на нём надписи «Нижний Тагил» и стилизованного изображения смотровой башни на Лисьей горе. Сроком окончания действия контракта обозначено 31 декабря 2023 года. Аукцион планируется закрыть 10 мая. Сувениры будут вручаться на различных официальных и торжественных мероприятиях.