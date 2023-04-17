Администрация Нижнего Тагила ищет компанию, которая спроектирует понтонный мост через городской пруд

Власти Нижнего Тагила объявили конкурс на поиск подрядчика по разработке проекта понтонного моста через Тагильский пруд. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок. Стоимость разработки документации мэрия оценивает в 1,4 млн рублей. Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Тагилгражданпроект». Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе — 25 апреля.

Составить рабочую документацию победившая компания должна будет в течение месяца с момента заключения контракта. Финансирование осуществляется за счёт бюджетных средств. После заключения контракта заказчик предоставит подрядчику инженерные изыскания по объекту и план трассы понтонного перехода.

Согласно техническому заданию, в разработанную документацию должны входить: смета на проведение работ, пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, разделы «Проект организации строительства» и «Автоматизация и управление системы механизма понтонной раздвижки», в который включаются схемы раздвижных секций переходов, шлагбаумов и светофоров.

Длина понтонного перехода должна составить 840 метров, ширина — 3 метра, также предусмотрены площадки отдыха длиной 10 метров и шириной 2 метра, их будет 5 штук.

Соединить обе «Тагильские лагуны» понтонным переходом предложил Евгений Куйвашев во время своего визита в Нижний Тагил 15 июля прошлого года. По мнению губернатора, новая переправа сможет сделать город более привлекательным для туристов. Владислав Пинаев предложение губернатора поддержал. Сооружение протянется от клуба моржей за отелем Demidov Plaza до набережной за ГДДЮТ. Предварительная стоимость моста — 120 млн рублей, но окончательная сумма станет известна лишь после согласования проекта. Ранее Владислав Пинаев озвучивал сроки выполнения проектной документации в 2023-м, а возведения моста в 2024 году.