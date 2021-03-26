Администрация Ленинского района Нижнего Тагила и несколько федеральных служб остались на весь день без электричества. Причина вас удивит

Здание по адресу Горошникова, 56 в Нижнем Тагиле, где расположены несколько государственных служб и администрация Ленинского района, оказалось полностью обесточено из-за коммунальной аварии: вода затопила подвальное помещение, где установлено электрощитовое оборудование. Затопление произошло вслед за расположенной рядом пиццерией на улице Первомайской, которую закрыли в прошлом году. Потоп начался из-за того, что в помещении бывшей пиццерии разморозили систему отопления и водоснабжения. Сначала вода заполнила подвал пиццерии, а затем стала затапливать близлежащие помещения. Больше всех досталось филиалу Росреестра, у которого от воды пострадал архив.

Сейчас подвал осушен, но внутри помещения всё ещё ощущается сырость. Пока работы по восстановлению электроснабжения проводить нельзя. Воздух в помещении сушат тепловыми пушками.

«Я предполагаю, что к началу новой недели этот вопрос будет решён и мы подключим электричество. Но ситуация сложная, потому что практически все организации в рабочий день остались без связи, интернета и электричества», — рассказал АН «Между строк» глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев.

«Будем определять ущерб и в судебном порядке взыскивать его с собственников помещения. Сейчас с откачкой воды нам помог “Водоканал-НТ”, а дальнейшие работы будет проводить муниципальное учреждение по обслуживанию здания», — пояснил чиновник.

Напомним, что легендарная пиццерия работала рядом с цирком и парком Бондина более 25 лет. Летом 2020 года заведение переехало на проспект Ленина напротив КДК «Современник». Его филиал также работает в здании музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Горсовет). На новый адрес общепит съехал после того, как пристройку к зданию на Первомайской, 19 купила компания «Продальянс». Новый владелец поднял арендную плату с 55 тысяч рублей до 750 тысяч. Именно «Продальянсу» Лев Мордвов задолжал порядка 16 млн рублей, после чего попросил признать его банкротом.