Администрация Екатеринбурга проиграла суд о банкротстве шансонье Новикова

17-й Арбитражный суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для банкротства шансонье Александра Новикова, пишет 66.ru. Чиновники городской администрации считают, что шансонье задолжал мэрии 1,33 млн рублей за аренду земли в центре города.

«В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня нет! Решение суда вступает в силу немедленно, с момента оглашения», — написал Новиков в Facebook.

С иском о банкротстве шансонье городские чиновники обратились в Арбитражный суд Свердловской области в марте — из-за того, что чиновники недополучили арендную плату за земельный участок на Малышева, 38 в Екатеринбурге. Долг за период с 2013 по 2016 год составил 1,33 млн рублей, плюс более 38 тысяч рублей в виде процентов.

Администрация Екатеринбурга и ИП Александр Новиков ещё в 2001 году заключили договор аренды на этот участок с двухэтажным зданием. В 2014 году городские чиновники уточнили границы участка, его размеры (331 кв. м) и поставили на кадастровый учёт. В здании общей площадью 231 кв. м Александр Новиков владеет 168 кв. метрами, говорится в документах, поступивших в суд.

В 2017 году свердловский арбитраж удовлетворил иск городских чиновников о взыскании с шансонье арендной платы и процентов. Исполнительный лист был направлен судебным приставам, но получить деньги они не смогли, разбирательство застопорилось из-за ошибки: в номерах ИНН и ОГРН шансонье Александра Новикова оказались данные его тёзки. По требованию чиновников арбитражный суд исправил ошибку в своих документах.

Новиков утверждал, что никакой ошибки нет и участком владеет не он. В суде представитель Новикова Елена Свиридова заявила, что её доверитель не согласен с иском, речь якобы в документах идёт не о нём. В конце июня мэрия проводила экспертизу дома, о котором идёт речь в иске.