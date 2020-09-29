6 часов работы и 100 художников. Гости «Демидов-феста» написали коллективный пейзаж

Во время работы «Демидов-феста», который прошёл в минувшую субботу в посёлке Черноисточинск на 300-летнем демидовском заводе, гости и участники события нарисовали коллективную картину. Мольберт с небольшим холстом был установлен возле главной сцены фестиваля.

Идея написать коллективную картину пришла художнице из Нижнего Тагила Анне Исмагиловой. Она сделала основной набросок будущего произведения масляными красками — изобразила сцену и часть фасада старого завода. Затем девушка предлагала всем желающим дополнить рисунок любыми красками. В создании картины, по словам Анны, приняло участие около 100 человек, среди них были собственник здания бывшего завода Александр Быков, музыканты, сотрудники Нижнетагильского музея искусств. Картина создавалась в течение 6 часов.

«На открытом воздухе, под звуки местных и областных музыкантов мы создали уникальную картину. Свой индивидуальный штрих оставили люди разных возрастов, начиная от трёхлетнего ребёнка и заканчивая милой собакой чихуахуа, чьей лапой был поставлен мазок масляной краской в правом верхнем углу картины… Спасибо всем, кто помог мне осуществить огромный фотоотчёт и поучаствовать в нашем совместном перформансе на "Демидов-фесте"», — написала Анна на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас коллективный пейзаж сушится. Анна Исмагилова планирует показать его на одной из городских выставок, а затем передать в дар в музей Черноисточинска.