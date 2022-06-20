57 сотрудников тагильского ОМОНа вернулись домой из Донбасса 

57 сотрудников нижнетагильского отряда ОМОН Росгвардии вернулись на Родину из Донбасса. Они принимали участие в спецоперации на протяжении четырёх месяцев. Личный состав вернулся без потерь, выполнив все поставленные задачи, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

Поезд с росгвардейцами торжественно встретили накануне на перроне железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Бойцов поздравили представители Уральского округа войск нацгвардии, управления Росгвардии по Свердловской области, замминистра общественной безопасности региона и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Наиболее отличившимся бойцам вручили награды.

В Нижнем Тагиле встретить прибывших росгвардейцев также пришли их коллеги, друзья, родные и близкие. Впереди у сотрудников отдых в кругу семьи и реабилитация, после чего они вновь приступят к выполнению служебных задач.

Напомним, за время спецоперации на Украине стало известно о троих погибших тагильчанах. В марте 2022 года сообщили о гибели бойца 12-го отряда специального назначения Владимира Голубцова. 10 мая в ходе военной спецоперации ВС РФ на Украине погиб ещё один силовик из Нижнего Тагила, бывший участковый и боец ОМОНа майор Анатолий Мягков. Также в мае простились с рядовым Максимом Ермоленко, погибшим 13 мая под Харьковом при выполнении боевых задач.