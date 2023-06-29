5 причин поступить в магистратуру ЮУрГУ

Ежегодно в Южно-Уральском государственном университете становится всё больше программ магистратуры. Вуз регулярно получает от партнёров-работодателей определённый заказ на формирование тех или иных компетенций у студентов магистратуры. Какие же есть причины, чтобы продолжить обучение в магистратуре ЮУрГУ?

1. Получай углублённые знания по специальности

Подготовка в бакалавриате направлена на обучение специалистов «широкого профиля». В магистратуре можно углубить знания по своей специальности или получить новую профессию, что станет преимуществом при устройстве на работу.

2. Строй успешную карьеру

Сегодня, чтобы построить карьеру, необходимо иметь магистерскую степень. В профессиональных стандартах для большинства видов деятельности прописано, до какого уровня ты можешь выполнять работу с дипломом бакалавра.

3. Работай над реальными проектами

В ЮУрГУ реализуется проектное обучение. Это образовательная модель нового формата, уникальная тем, что студенты решают задачи индустриальных партнёров, создают портфолио и улучшают свои позиции на рынке труда.

4. Совмещай учебу с работой

Расписание в магистратуре ЮУрГУ позволяет совмещать учебу с работой: занятия проводятся в вечернее время, применяются и дистанционные формы обучения. В отличие от заочного обучения, не надо отпрашиваться у работодателя на сессию. Можно одновременно учиться и расти в рамках своей компании.

5. Получай дополнительные компетенции

Магистратура — отличный шанс сменить привычную сферу деятельности и освоить новую профессию за 2-2,5 года. Если бакалавриат остаётся, как правило традиционным, то программы магистратуры больше соответствуют запросам рынка.

Кроме того, диплом о прохождении магистратуры — обязательное требование для тех, кто планирует учиться в аспирантуре, заниматься научными исследованиями или преподаванием.

Подробную информацию о направлениях подготовки, стипендиях, стажировках и многом другом можно на сайте: https://abit.susu.ru/magistrature/

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