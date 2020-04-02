«5 млн масок в месяц»: в Свердловской области развернут предприятие по производству средств защиты

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал в Instagram начало работы на территории «Сима-ленда» предприятия по выпуску медицинских масок.

«Из Китая по железной дороге в Свердловскую область доставляют предприятие, которое сможет производить 5 млн медицинских масок в месяц. Планируется, что оно будет развёрнуто в Екатеринбурге на территории "Сима-ленда" уже в конце следующей недели», — написал глава региона.

Он отметил, что уже сейчас в регионе работает 41 предприятие, производящее медицинские маски и другие средства защиты, каждый день они производят 45 тысяч медицинских масок, 66,8 тысячи многоразовых тканевых масок, 24,7 тысячи одноразовых марлевых масок, 1,4 тысячи одноразовых защитных костюмов, 6,8 тысячи медицинских халатов и других средств защиты.

«Ещё в начале марта в регионе было всего три таких предприятия», — подчёркивает губернатор.

Также в посте Евгений Куйвашев привёл список организаций, у которых сегодня онлайн с доставкой на дом можно купить средства защиты.

В конце публикации губернатор ещё раз попросил жителей области по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

«Думаю, многие видели флешмоб врачей: "Мы работаем ради вас, а вы оставайтесь дома ради нас!" Это то, что может сделать каждый для облегчения тяжёлой ежедневной работы медиков. Я по-прежнему рекомендую соблюдать разумные ограничения. По возможности не выходите из дома и обязательно соблюдайте гигиену», — написал Куйвашев.

На сегодня в Свердловской области зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом, всего в России насчитывается 3548 заражённых.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».