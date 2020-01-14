2020 политический год начнётся в Нижнем Тагиле с экологического митинга

Сразу две протестные акции планируется провести в Нижнем Тагиле на следующей неделе. 25 января с 12:00 до 14:00 в Комсомольском сквере пройдёт митинг, посвящённый проблемам в сфере ЖКХ, а также реализации мусорной реформы и экологическому состоянию Черноисточинского пруда.

Организатором мероприятия числится житель Новоасбеста Николай Червонец, который ранее выступал против закрытия «неотложки» в посёлке, участвовал в выборах депутатов думы ГГО и свердловского Заксобрания то от КПРФ, то от «Справедливой России». Мэрия Нижнего Тагила уже согласовала Червонцу проведение митинга. Предполагается, что в акции примут участие до ста человек.

24 января общественное движение «Тагил за перемены» и местные коммунисты намерены провести второе общегородское собрание. Оно также будет посвящено обсуждению реализации мусорной реформы. Мероприятие планируется провести с 18:00 до 19:30 в актовом зале администрации Ленинского района (ул. Горошникова, 56). Предполагаемое количество участников — 500 человек. Ответ из мэрии о согласовании (или нет) акции организаторы ещё не получили.

Напомним, на первое общегородское собрание по реабилитации Черноисточинского пруда с участием представителей мэрии, природоохранной прокуратуры и экологов, несмотря на широкое анонсирование мероприятия в СМИ и соцсетях, пришли всего около 120 человек. В ходе мероприятия активисты ОД «Тагил за перемены» через начальника управления территориального развития и общественных связей мэрии Алексея Храмцова попросили мэра Владислава Пинаева организовать научно-практическую конференцию по реабилитации Черноисточинского водохранилища и экологической безопасности мусоросортировочного комплекса в районе Рогожино.