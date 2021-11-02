10 призовых мест заняли сотрудники ЕВРАЗа на чемпионате WorldSkills

Сотрудники ЕВРАЗа заняли 10 призовых мест на VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech-2021. 30 работников ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК, 6 юниоров из Новокузнецка и Нижнего Тагила боролись за победу в 11 компетенциях.

Ведущий геодезист управления главного механика ЕВРАЗ НТМК Александр Цыпушкин получил серебряную медаль в компетенции «Аддитивное производство». Также второе место в номинации «Инженерное проектирование» заняла команда инженеров ЕВРАЗ НТМК, в которой принимали участие Михаил Дегтярев, Марина Николаева, Екатерина Уфилькина и Оксана Чаплина.

ЕВРАЗ ЗСМК завоевал серебряные медали в компетенциях «Электромонтаж», «Промышленная автоматика», «Лабораторный химический анализ» и «Мехатроника» и бронзовые награды в номинациях «Обработка листового металла» и «Сварочные технологии».

В этом году национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге в восьмой раз. Ежегодно в соревнованиях принимают участие специалисты от 16 до 49 лет. На этот раз со всей России приняли участие 500 человек и более 40 команд.