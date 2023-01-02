Вчера, 1 января, в Нижнем Тагиле сгорело 2 частных дома. Первый инцидент произошёл около 09:00 на улице Обороны. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 130 м² сгорел частный дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

Второй пожар случился около 15:00 на улице Рябиновой на ГГМ. Кроме жилого дома, огонь также повредил надворные постройки и припаркованный рядом с домом автомобиль «Соболь». В общей сложности пожар бушевал на площади 142 м². К его ликвидации были привлечены 12 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники. По предварительной информации, никто из жителей дома не пострадал.

Подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте» сообщают, что дом на ГГМ принадлежал многодетной семье, в которой воспитывается 5 детей. По словам соседей, в момент пожара дома никого, кроме домашних животных, не было, поскольку семья уехала к знакомым в гости.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства возгораний.

ГУ МЧС России по Свердловской области напоминает жителям Нижнего Тагила и области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара или другой ЧС необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по телефонам 101 или 112.