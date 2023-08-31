Общество

1 сентября, в День знаний, в Нижнем Тагиле ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер

31.08.2023 19:38
1 сентября, в День знаний, в Нижнем Тагиле ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер

В Нижнем Тагиле 1 сентября, в День знаний, ожидаются проливные дожди и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в МЧС региона.  

«Из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации на линиях электропередач, вышках сотовой связи, изношенных коммунальных сетях. Увеличивается риск возникновения ДТП. С целью недопущения рискованных ситуаций всем муниципалитетам Свердловской области рекомендовано принять профилактические меры», — отмечают в ведомстве.

МЧС просит жителей города быть бдительными и соблюдать правила безопасности. 

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