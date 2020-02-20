Зюганов выступил в поддержку фигурантов дела «Сети», назвав их приговоры «завышенными»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сроки заключения, назначенные подсудимым по делу «Сети» (организация, запрещённая на территории России), «явно завышены», пишет партийное издание «Красная линия».

«Общество крайне расколото. Молодёжи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства избыточно усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованны. Не нужно видеть в каждой молодёжной группе заговорщиков, желающих свергнуть этот строй», — заявил Зюганов.

Ранее за осуждённых по делу заступался председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов — он потребовал от правоохранительных органов «опровергнуть домыслы о применении физического насилия» либо «признать допущенные при получении доказательств [по делу] нарушения», «привлечь к ответственности виновных и пересмотреть ранее вынесенные приговоры».

Напомним, дело «Сети» было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, члены организации, признанной в России террористической и запрещённой, планировали устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Пока шло следствие, многие фигуранты дела заявляли о том, что к ним применялись пытки. На прошлой неделе в Пензе суд огласил приговор семерым фигурантам дела. Подсудимые обвинялись по частям 1 и 2 статьи 205.4 УК РФ («Организация деятельности террористического сообщества или участие в нём»). Дмитрий Пчелинцев, которого ФСБ считала организатором сообщества, приговорён к 18 годам колонии, Илья Шакурский — к 16 годам, Андрей Чернов — к 14 годам, Максим Иванкин — к 13 годам, Михаил Кульков — к 10 годам, Василий Куксов — к 9 годам, Армана Сангынбаева приговорили к 6 годам в колонии.

После оглашения приговора в поддержку осуждённых выступали российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и музейные работники, а также неравнодушные граждане. Несколько российских книжных магазинов на один день прекратили работу, а их сотрудники вышли на одиночные пикеты в поддержку осуждённых.