Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд по поводу дела «Сети», сообщается на сайте партии.

По словам Миронова, на суде фигуранты дела подчёркивали, что признательные показания у них выбивали под пытками, но правоохранительные органы не провели серьёзную проверку этих заявлений, а суд не потребовал дополнительных доказательств вины.

Миронов заявил, что представители правоохранительных органов должны либо опровергнуть заявления о применении физического насилия, либо признать нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть приговоры фигурантам дела «Сети».

Напомним, семеро фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Дмитрию Пчелинцеву, которого обвинение считает создателем «Сети», назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет строгого режима, Андрей Чернов — 14 лет, Максим Иванкин — 13 лет, Михаил Кульков — 10 лет. Василию Куксову дали 9 лет колонии общего режима, Арману Сагынбаеву — 6 лет общего режима.

Ещё один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии — он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года — он тоже давал показания на товарищей.

Открытые письма в защиту фигурантов дела «Сети» написали учёные, кинематографисты, правозащитники, студенты, писатели и журналисты, а также художники и галеристы. 17 февраля владельцы 12 книжных магазинов в девяти городах на день закрыли их в знак протеста против приговора по делу «Сети».