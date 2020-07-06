Зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина подал в суд на основателя ФБК Алексея Навального

Зять премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодова 3 июля подал судебный иск против основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом пишет «МБХ Медиа» со ссылкой на картотеку райсуда. Какое конкретно обвинение легло в основу искового заявления — не уточняется.

Напомним, в феврале этого года ФБК опубликовал расследование, что бизнесмен Александр Удодов, связанный с новым премьер-министром РФ, в декабре 2009 года покупал квартиры в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке на общую сумму 6,4 млн долларов. В то же время там была куплена недвижимость, арестованная позже в рамках «дела Магнитского».

Бизнесмен Александр Удодов с 2007 года состоит в браке с родной сестрой Михаила Мишустина — Натальей Стениной. По данным «Русской службы Би-би-си», она владеет жилой недвижимостью и землёй на общую сумму около 900 млн рублей.