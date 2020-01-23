СМИ: Сестре премьер-министра Михаила Мишустина принадлежит недвижимость на сумму 900 млн рублей

Наталья Стенина — сестра нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина — владеет жилой недвижимостью и землёй на общую сумму около 900 млн рублей, сообщает «Русская служба Би-би-си».

По данным СМИ, Стениной принадлежит квартира площадью 170 квадратных метров в жилом комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках. Knightsbridge Private Park представляет собой замкнутый квартал с собственным внутренним парком площадью два гектара, выполненным по проекту британского ландшафтного дизайнера. Архитектура комплекса выдержана в английском стиле, а с одной из сторон он обнесён каменной стеной высотой более двух метров.

В выписке из Росреестра на квартиру имя Стениной скрыто — вместо неё указано «Российская Федерация», но в закрытой базе Федеральной налоговой службы (ФНС), которую до последнего времени возглавлял Мишустин, квартира в Knightsbridge Private Park относится к налогооблагаемому имуществу Наталии Стениной. Стоимость сделок неизвестна. Средняя стоимость квадратного метра в Knightsbridge Private Park составляет сейчас около 1 млн рублей, следует из данных ЦИАН. Таким образом, сейчас квартира Стениной стоит около 180 млн рублей.

Кроме того, в 2014 году Стенина приобрела двухэтажный жилой дом в коттеджном посёлке Agalarov Estate в деревне Захарово Истринского района Подмосковья. В Росреестре эта недвижимость также числится под «Российской Федерацией», а в базе ФНС собственником числится Стенина. Среди соседей Стениной по Agalarov Estate — певцы Эмин Агаларов и Стас Михайлов. Коттеджный посёлок Agalarov Estate — проект Crocus Group миллиардера Араза Агаларова.

Кроме этого, у сестры председателя правительства имеется недвижимость в другом элитном районе Подмосковья — на Николиной горе, где находится и дом её брата. Там у Стениной дом площадью 740 квадратных метров и небольшой домик в 150 квадратных метров. По данным Росреестра, в 2009 году их сестре премьера подарил предприниматель Александр Удодов, её партнёр по ресторанному бизнесу.