Зрителей не пустят на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

На пятый и шестой этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, которые пройдут в Нижнем Тагиле с 3 по 7 декабря, не пустят зрителей. Такое решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе и в целом в Свердловской области, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики региона.
«Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт, — подчеркнул пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща. — Что касается спортсменов, то они накануне прилёта в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил обязаны сдать ПЦР-тесты. Только при условии отрицательных результатов этих тестов они будут допущены до участия в соревнованиях».
Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин на территории комплекса «Аист» уже в шестой раз. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 12 стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии.
Состязания на горе Долгой будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч! Страна» и «Евроспорт».
- Директор тагильской спортшколы «Аист» Яков Миленький пообещал полностью подготовить комплекс трамплинов к первым числам декабря. Снежные пушки уже готовы к использованию.
- В этом году Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартует 21–22 ноября в польской Висле. В состязаниях примет участие лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков, он вошёл в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина. После Вислы спортсмены отправятся на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28–29 ноября пройдёт второй соревновательный тур. Оттуда спортсмены прибудут чартерным рейсом на Средний Урал. На 4 декабря запланирована квалификация, на 5–6 декабря — основные старты.