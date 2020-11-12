Зрителей не пустят на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле

На пятый и шестой этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, которые пройдут в Нижнем Тагиле с 3 по 7 декабря, не пустят зрителей. Такое решение было принято в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в городе и в целом в Свердловской области, рассказали АН «Между строк» в департаменте информполитики региона.

«Для безопасности поклонников спорта и участников соревнований вход для зрителей будет закрыт, — подчеркнул пресс-секретарь этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща. — Что касается спортсменов, то они накануне прилёта в Россию и уже по прибытии в Нижний Тагил обязаны сдать ПЦР-тесты. Только при условии отрицательных результатов этих тестов они будут допущены до участия в соревнованиях».

Нижний Тагил примет Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин на территории комплекса «Аист» уже в шестой раз. Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из 12 стран: Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, России, Словении, Швейцарии и Австрии.

Состязания на горе Долгой будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах «Матч! Страна» и «Евроспорт».