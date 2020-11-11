​​​​​​​Летающий лыжник из Нижнего Тагила выступит в Польше на Кубке мира

Лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков вошёл в сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина. 21 и 22 ноября он примет участие в первом этапе Кубка мира в польском городе Висла, сообщает «Областная газета».

17-летний воспитанник СШОР «Аист» Илья Маньков в январе выступал на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии, ранее тагильчанин занял первое место на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина.

С 3 по 7 ноября в Нижнем Тагиле пройдёт этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Ожидается, что на соревнования приедут команды как минимум из 11 стран. Участие в состязаниях уже подтвердили спортсмены из Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, Словении, Швейцарии и России.