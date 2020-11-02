В Нижний Тагил на Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина приедут команды от 11 стран

На этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, который будет проходить в Нижнем Тагиле с 3 по 7 декабря, приедут команды как минимум от 11 стран. Участие в состязаниях уже подтвердили спортсмены из Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, Японии, Норвегии, Польши, Словении, Швейцарии и России. Для них организуют два индивидуальных старта. Такие соревнования будут проходить на комплексе «Аист» уже в шестой раз.

«Конечно, мы хотим, чтобы команды привезли на соревнования в Нижний Тагил своих сильнейших летающих лыжников. С нашей стороны мы подготовим всё необходимое для проведения соревнований в нынешних условиях, но мы понимаем, что некоторые могут отказаться приехать из-за опасений и ограничений, связанных с коронавирусом», — рассказал tramplin.perm глава пресс-службы этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле Андрей Каща.

Директор тагильской спортшколы «Аист» Яков Миленький ранее обещал полностью подготовить комплекс трамплинов к первым числам декабря. Снежные пушки уже готовы к использованию.

«В настоящее время температура в Свердловской области уже ниже нуля, но мы ждём идеальных условий для производства снега (температура должна быть минус 5 градусов). Мы не сомневаемся, что к приезду спортсменов из Финляндии трамплин будет отлично подготовлен. Мы проводим этапы Кубка мира с 2014 года и ни разу не получали отрицательных отзывов от спортсменов и официальных лиц FIS о состоянии горы приземления. Подготовка всегда была высоко оценена», — добавил Каща.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции FIS предпримет все необходимые меры: это соблюдение дистанции, обработка помещений, масочный режим. Будут ли пускать на трибуны зрителей, пока не уточняется.