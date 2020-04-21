Znak.com: В Свердловской области скончался ещё один человек с подтверждённым коронавирусом

В Богдановичской ЦРБ в ночь на 21 апреля скончалась 85-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус, со ссылкой на медработников больницы и осведомлённый источник пишет Znak.com.

Известно, что пенсионерка поступила в Богдановичскую ЦРБ в минувшую пятницу, 17 апреля, изначально у неё диагностировали тяжёлую пневмонию.

«По жизненным показаниям перевод в специализированное лечебное учреждение, приспособленное для лечения пневмонии, был невозможен ввиду тяжести состояния пациента», — уточнил источник.

Ещё на дому у женщины был отобран необходимый биологический материал на наличие коронавируса, результаты с подтверждённым коронавирусом поступили в ЦРБ сегодня. Тело женщины отправлено на вскрытие — предстоит уточнить точную причину смерти. Помимо пневмонии она страдала тяжёлой онкологической патологией.

На месте работают сотрудники Роспотребнадзора, которые устанавливают контакты скончавшейся женщины. Её родственники, которые ранее ухаживали за ней, госпитализированы, также устанавливаются медработники, контактировавшие с пенсионеркой. Сама районная больница закрыта на приём и выписку больных, ведётся санитарная обработка помещений. Новых пациентов распределяют по лечебным учреждениям Сухого Лога и Асбеста.

Главврач Богдановичской ЦРБ Елена Вдовина пока оставила ситуацию без комментариев, в пресс-службе администрации Богдановича переадресовали все вопросы в областной оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса.

По состоянию на утро 21 апреля в России выявили 5642 новых случая коронавирусной инфекции, всего заболели 52763 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. В Свердловской области зафиксировано 84 новых случая заражения, из них 78 человек — врачи и пациенты ЦГКБ № 1 Екатеринбурга, где произошла вспышка заболевания. Также новые случаи подтверждены в Екатеринбурге, Полевском и Заречном.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».