Znak.com: В Челябинской области подростки готовили взрыв в школе

Двух 14-летних школьников из закрытого города Снежинска Челябинской области проверяют на причастность к «приготовлению массового убийства» в учебном заведении, со ссылкой на источники пишет Znak.com.

По данным изадния, подростки планировали взрыв в школьной столовой — они якобы «читали литературу по анархизму, изучали способы приготовления взрывчатки и закупали через интернет для этого необходимые материалы». Также школьники, по информации издания, искали «возможных соучастников среди одноклассников».

«Учитель увидела переписку восьмиклассницы с двумя девятиклассниками. Там было обсуждение "колумбайна" и этой истории. Эту информацию педагог сразу передала силовикам. Органы, конечно, привлекли родителей. В целом у обоих подростков благополучные семьи, но у одного школьника отец болен, мать больше им занимается. Действительно, идеи такие в головах у детей были. Сейчас их взяли под надзор, ситуацию купировали. Что будет дальше — посмотрим», — рассказал источник издания.

В региональном СК информацию не прокомментировали. Znak.com также пишет, что «по факту происшествия возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц», не уточняя, о каком «происшествии» идёт речь.