Znak: В июне в Свердловской области на 132% выросло число заболевших пневмонией

В Свердловской области число пациентов с пневмонией в июне 2020 года выросло на 132% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По информации издания, на сегодняшний день больницы Екатеринбурга полностью загружены — столкнувшиеся с симптомами COVID-19 горожане вынуждены ждать скорую помощь сутками, а госпитализируют их в больницы соседних городов. При этом медики жалуются на слишком раннюю выписку пациентов.

По официальным данным, сейчас в регионе 5273 активных случая коронавирусной инфекции (9558 за весь период, считая выздоровевших и умерших).

«Однако, помимо подтверждённого коронавируса, важно следить за показателями внебольничной пневмонии. В Москве, например, ранее вместе с COVID-19 в “красную зону” помещали пациентов с внебольничной пневмонией даже без подтверждённого теста. Тесты бывают ложноотрицательными, а пневмония на фоне коронавируса протекает очень тяжело. В Дагестане серьёзная вспышка заболевания также слабо отражалась в официальной статистике по COVID-19, зато проявилась в росте внебольничной пневмонии», — пишет Znak.com.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что в мае 2020 года в регионе было зарегистрировано 2256 подтверждённых случаев внебольничной пневмонии. Показатель заболеваемости находится практически на уровне заболеваемости в апреле 2020 года (2137 случаев) и выше аналогичного периода прошлого года на 34,8%.

В июне 2020 года уже зарегистрировано 1897 предварительных диагнозов «внебольничная пневмония», за тот же период 2019 года было 815 случаев, то есть уровень заболеваемости вырос на 132%. В эту статистику также включены случаи пневмонии, диагностированные у пациентов с коронавирусом.

«Определённое влияние на рост заболеваемости пневмониями оказало распространение новой коронавирусной инфекции на территории Свердловской области, которая, как известно, поражает органы дыхания, а также введение обязательной компьютерной томографии для лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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