Znak нашёл семью погибшего в Сирии уральца

Журналисты Znak.com нашли в Асбесте семью уральского наёмника, погибшего 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от удара сил международной коалиции во главе с США. Напомним, накануне Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что бойцы «ЧВК Вагнера» — 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Косотуров из Асбеста — погибли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от удара сил международной коалиции во главе с США. Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что в Сирии погибли более 200 российских наёмников.

Znak.com пообщался с вдовой Станислава Матвеева, Еленой. До родственников траурное известие дошло ещё 9 февраля от сослуживцев Косотурова и Матвеева в ЛНР. Оба они в 2015–2016 годах воевали в ополчении, где и обзавелись контактами с представителями «ЧВК Вагнера».

«Он предупреждал меня [о Сирии]. Он после Донбасса где-то год дома был. Приехал в июле [2016 года]. Через год, 27 сентября [2017 года], уехал — в поезд уже сели с пацанами с Кедрового. А сейчас никто с нами на связь толком не выходит, никто не говорит, правда это или неправда. По башке как шарахнули — и молчок сейчас… Не рассказывал он мне ничего. Он меня настолько берёг, что никогда в такие вещи не посвящал. Пацанов хоронили с Донбасса, а я в самую последнюю очередь узнавала всегда… [Планировал вернуться] через шесть недель. Он хотел поехать на три месяца. Потом на неделю вернуться на побывку и ещё раз на три месяца. Потом оттуда позвонил и сказал, что так не получается. Это другое государство, так просто не выехать. Я думала, что к марту вернётся. Там у сына каникулы как раз, такие планы были на отдых», — рассказала журналистам Елена Матвеева.

За полтора месяца службы Станислав Матвеев успел прислать домой 109 тысяч рублей. Родственники не знают, когда получат тело.

«Я бы хотела, чтобы о моём муже узнали все. И не только о моём муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб. Дико это всё! Куда их послали, почему? У них даже защиты не было, как свиней отправили на убой! Хочу, чтобы правительство отомстило за них. Хочу, чтобы о пацанах память осталась, чтобы жёнам не обидно за мужей было, чтобы дети могли гордиться отцами», — сказала Елена.

Поговорили журналисты и с атаманом станицы Свято-Никольской Олегом Сурниным, в чьей казачьей станице последние два года состояли погибшие.

«Они вместе в Луганске были. Сюда приехали вместе, вместе в казаки вступили… Там [в Сирии] россиян много. В Ростове существует база для обучения. Они на этих базах тренируются. Соответственно, там с ними работает "ЧВК Вагнера". Они первый раз, когда уехали туда, им предложили пополам разделиться и разными бортами в Сирию лететь. Мужики отказались. Игорь через два месяца приехал сюда с Ростова. Но потом им поступил звонок от командира, они все собрались и уехали... Я с ними на самом деле за неделю до гибели разговаривал. Нормально всё было. Они охраняли какой-то завод. Я так понимаю, это всё с нефтью связано... Потом информация с Донбасса пришла, что Косотуров с Стасом погибли. А сейчас я даже дозвониться не могу, там человек, кто тела эти собирал, позывной "Швед", сейчас уже не выходит на связь. Дозвонились до Коли Хитева, он и сказал, что трое погибших — Игорь, Стас и третий — его позывной "Коммунист". По двоим точно, по третьему информация проверяется...»

«Есть разница между тем, что нам говорят, и что из первых уст живые люди рассказывают. Пусть не пополам, но часть территории до сих пор контролируется ИГИЛ. Наши ходят на боевые — с завода на завод. Освободят один, встанут на охрану. Потом готовят новую операции и идут на другой завод. Наших в этот раз ждали. Пошёл слив информации, их точно ждали. Если бы это были простые ИГИЛовцы со стрелковым вооружением, то вышло бы всё не так...»

Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооружённых сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В США заявили, что это была самооборона, поскольку отряд планировал напасть на штаб-квартиру поддерживаемых Штатами «Сирийских демократических сил». В Пентагоне заявили, что под авиаудар могли попасть российские наёмники. Как сообщило ранее USA Today со ссылкой на центральное командование США, в результате столкновения погибли не менее 100 бойцов.

Бывший участник конфликта на востоке Украины Игорь Стрелков со ссылкой на анонимные источники заявил, что возле Дейр-эз-Зора погибли не менее 200 бойцов «ЧВК Вагнера», а также некое подразделение сил специальных операций Минобороны. В военном ведомстве России утверждают, что российских военнослужащих в районе обстрела не было.