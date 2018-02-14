Znak нашёл семью погибшего в Сирии уральца

14.02.2018 10:03
Znak нашёл семью погибшего в Сирии уральца

Журналисты Znak.com нашли в Асбесте семью уральского наёмника, погибшего 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от удара сил международной коалиции во главе с США. Напомним, накануне Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что бойцы «ЧВК Вагнера» — 38-летний Станислав Матвеев и 45-летний Игорь Косотуров из Асбеста — погибли 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор от удара сил международной коалиции во главе с США. Несколькими днями ранее в СМИ появилась информация, что в Сирии погибли более 200 российских наёмников.

Znak.com пообщался с вдовой Станислава Матвеева, Еленой. До родственников траурное известие дошло ещё 9 февраля от сослуживцев Косотурова и Матвеева в ЛНР. Оба они в 2015–2016 годах воевали в ополчении, где и обзавелись контактами с представителями «ЧВК Вагнера».

 «Он предупреждал меня [о Сирии]. Он после Донбасса где-то год дома был. Приехал в июле [2016 года]. Через год, 27 сентября [2017 года], уехал — в поезд уже сели с пацанами с Кедрового. А сейчас никто с нами на связь толком не выходит, никто не говорит, правда это или неправда. По башке как шарахнули — и молчок сейчас… Не рассказывал он мне ничего. Он меня настолько берёг, что никогда в такие вещи не посвящал. Пацанов хоронили с Донбасса, а я в самую последнюю очередь узнавала всегда… [Планировал вернуться] через шесть недель. Он хотел поехать на три месяца. Потом на неделю вернуться на побывку и ещё раз на три месяца. Потом оттуда позвонил и сказал, что так не получается. Это другое государство, так просто не выехать. Я думала, что к марту вернётся. Там у сына каникулы как раз, такие планы были на отдых», рассказала журналистам Елена Матвеева.

За полтора месяца службы Станислав Матвеев успел прислать домой 109 тысяч рублей. Родственники не знают, когда получат тело.

«Я бы хотела, чтобы о моём муже узнали все. И не только о моём муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб. Дико это всё! Куда их послали, почему? У них даже защиты не было, как свиней отправили на убой! Хочу, чтобы правительство отомстило за них. Хочу, чтобы о пацанах память осталась, чтобы жёнам не обидно за мужей было, чтобы дети могли гордиться отцами», сказала Елена.

Поговорили журналисты и с атаманом станицы Свято-Никольской Олегом Сурниным, в чьей казачьей станице последние два года состояли погибшие.

«Они вместе в Луганске были. Сюда приехали вместе, вместе в казаки вступили… Там [в Сирии] россиян много. В Ростове существует база для обучения. Они на этих базах тренируются. Соответственно, там с ними работает "ЧВК Вагнера". Они первый раз, когда уехали туда, им предложили пополам разделиться и разными бортами в Сирию лететь. Мужики отказались. Игорь через два месяца приехал сюда с Ростова. Но потом им поступил звонок от командира, они все собрались и уехали... Я с ними на самом деле за неделю до гибели разговаривал. Нормально всё было. Они охраняли какой-то завод. Я так понимаю, это всё с нефтью связано... Потом информация с Донбасса пришла, что Косотуров с Стасом погибли. А сейчас я даже дозвониться не могу, там человек, кто тела эти собирал, позывной "Швед", сейчас уже не выходит на связь. Дозвонились до Коли Хитева, он и сказал, что трое погибших — Игорь, Стас и третий — его позывной "Коммунист". По двоим точно, по третьему информация проверяется...»

«Есть разница между тем, что нам говорят, и что из первых уст живые люди рассказывают. Пусть не пополам, но часть территории до сих пор контролируется ИГИЛ. Наши ходят на боевые — с завода на завод. Освободят один, встанут на охрану. Потом готовят новую операции и идут на другой завод. Наших в этот раз ждали. Пошёл слив информации, их точно ждали. Если бы это были простые ИГИЛовцы со стрелковым вооружением, то вышло бы всё не так...»

Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по отряду вооружённых сторонников режима Башара Асада в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора. В США заявили, что это была самооборона, поскольку отряд планировал напасть на штаб-квартиру поддерживаемых Штатами «Сирийских демократических сил». В Пентагоне заявили, что под авиаудар могли попасть российские наёмники. Как сообщило ранее USA Today со ссылкой на центральное командование США, в результате столкновения погибли не менее 100 бойцов.

Бывший участник конфликта на востоке Украины Игорь Стрелков со ссылкой на анонимные источники заявил, что возле Дейр-эз-Зора погибли не менее 200 бойцов «ЧВК Вагнера», а также некое подразделение сил специальных операций Минобороны. В военном ведомстве России утверждают, что российских военнослужащих в районе обстрела не было.

Фото: 
Znak.com
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