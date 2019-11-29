Злоумышленники изобрели новый способ мошенничества с банковскими картами

В России нашли новый способ хищения денег с банковских карт: мошенник делает вид, что забыл карту в банкомате, следующий по очереди человек вынимает её и возвращает владельцу, после чего тот проверяет баланс и заявляет, что со счёта пропали деньги, со ссылкой на сотрудника компании «РЕСО-Гарантия» пишут «Известия».

Обычно владелец карты заявляет о краже от 5 до 15 тысяч рублей, угрожает вызвать полицию и утверждает, что вину того, кто достал карту из банкомата, будет легко доказать, поскольку на ней остались его отпечатки пальцев. В схеме участвует ещё один человек, который изображает свидетеля кражи.

Представители банков рассказали изданию, что в таких случаях чужую карту лучше не трогать: через минуту банкомат автоматически её «съест». Если человек уже вынул карту, то доказать его невиновность можно с помощью камер видеонаблюдения. Помимо этого, все операции по карте фиксируются банком.

Если же преступники требуют вернуть деньги, эксперты советуют вызвать полицию: скорее всего, мошенники скроются до её приезда, поскольку у них нет доказательств.